Powiat zamojski. Centrum Modernizacji Śmigłowców nadal tylko w planach. Negocjacje trwają

- Negocjacje w sprawie lokalizacji Centrum Modernizacji Śmigłowców trwają. Są one obecnie prowadzone na szczeblu rządowym – podkreśla Stanisław Grześko, starosta zamojski. - Trudno powiedzieć jaki będzie ich wynik, jaka lokalizacja zostanie ewentualnie wybrana. To zależy również od sytuacji na Ukrainie.

Miejsca pracy na wagę złota

O tej wielkiej, planowanej inwestycji pisaliśmy wielokrotnie. Zakład będzie tworzony przez DM-MSB Sp. z o.o. Centrum Modernizacji Śmigłowców z siedzibą w Warszawie. Firma jest przedstawicielem na Polskę Motor Sich z ukraińskiego Zaporoża. To jeden z największych producent silników lotniczych i części samolotów Antonow, a także dla śmigłowców „Mi”. Szacuje się, że inwestycja będzie warta ok. 120 mln zł. Pracę w zakładzie mogłoby znaleźć 3 tys. osób.

Taka inwestycja byłaby w powiecie zamojskim niezwykle potrzebna. Z wielu powodów. Niedawno pisaliśmy np. o trudnej sytuacji Fabryki Mebli Jobon z siedzibą w Zwierzyńcu. Powodem trudnej sytuacji tej firmy była podobno pandemia koronawirusa, która zmniejszyła popyt na rynku. Potem doszła do tego agresja Rosji na Ukrainę. W efekcie pogorszyła się koniunktura gospodarcza na rynku meblarskim. Mniej mebli tapicerowanych kupowali np. Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy. Jak nam tłumaczono, to dlatego 150 pracowników Jobonu dostało niedawno wypowiedzenia. W planach jest także zwolnienie kolejnych 150 osób (stanie się to pomiędzy wrześniem a grudniem). Wśród nich będą tapicerzy, szwaczki, operatorzy maszyn, krojczy, monterzy, magazynierzy itd.