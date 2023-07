Ponad trzy miliony złotych dostanie parafia katedralna w Zamościu na remont zabytkowego cmentarza. Nie będzie to jednak takie proste

- Na prace na zabytkowym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Peowiaków mamy szansę otrzymać 3 mln 430 tys. zł. To duża szansa – mówi ks. Robert Strus, proboszcz parafii (katedralnej) pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i Tomasza Apostoła w Zamościu. - Jednak zakres robót, które trzeba wykonać jest znacznie większy. To także trzeba zaznaczyć. Nie wszystko uda się zmieścić w kwocie dotacji. Dlatego prosimy o zakup naszych cegiełek lub wpłaty na konto. To nam naprawdę wiele ułatwi.