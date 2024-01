„Instytucje o nie dbają, chuchają". O pierwszych „kierowczyniach” w czasach PRL-u

W jakich nastrojach budzą się rano?

W czasach PRL-u zmieniła się rola kobiet. Przedstawicielki płci pięknej za kierownicą także po II wojnie światowej były „zjawiskiem” niezbyt często spotykanym. Centralne władze próbowały to zmienić. Zaczęto promować zatrudnianie kobiet w tzw. męskich zawodach. Jeszcze w latach 50. pojawiły się w kraju m.in. kobiece zastępy murarskie czy hutniczki wytapiające stal. Na łamach poczytnej „Przyjaciółki” reklamowano także szkolenia traktorzystów i traktorzystek. To przyniosło efekty.

Podczas kursów zawodowych musiały wypełniać specjalnie skonstruowane testy psychologiczne. Kandydatki na kierowców pytano m.in. w jakich nastrojach budzą się rano, czy czują się „raz bardzo szczęśliwe, to znów bardzo nieszczęśliwe bez wyraźnego powodu” oraz np. czy łatwo wpadały w gniew (takich pytań było 20).

Milicjanci. Cóż to za mili ludzie

Dziennikarze pytali (nieco tendencyjnie) na kogo narzekały pierwsze w PRL-owskiej Polsce „kierowczynie”? „Nie na milicjantów, bo cóż to za mili ludzie. Życzliwi, uprzejmi, nieraz nie chcą sprawdzać dokumentów” – opowiadała prasie jedna z owych „kierowczyń”. „Mówią: jak kobieta prowadzi, to wiadomo – elegancko. Ale i my dla nich jesteśmy uprzejme, eleganckie”.

„Kierowczynie” skarżyły się jednak na furmanki-zawalidrogi, rowerzystów, motocyklistów i pieszych, którzy traktowali „zebry” (przejścia dla pieszych) jak aleje spacerowe.