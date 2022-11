Pierwsze drzewo na świecie. O majestatycznych dębach nie tylko z Górecka Kościelnego

Syna Bazylego Rudomicza glisty prześladowały także rok później. Doszły do tego także inne choroby. Trzeba było zatem szukać wsparcia w niebiosach. Górecko było do tego miejscem odpowiednim.

Czy pan Bazyli mógł ten piękny dąb oglądać? To niewykluczone. W 1663 r. pojawiła się bowiem w jego zapiskach informacja o jego wyjeździe do Górecka w celu zakupienia pieca od niejakiego Weremki.

Król roślin

W październiku 1648 r. Janowi Sosze z Górecka oraz niejakiemu Rusinowi Kluzowi objawił się tam sam święty Stanisław, biskup i męczennik. Polecił im wybudować dwie kaplice: nad rzeką oraz w miejscu gdzie doszło do tego cudownego spotkania. Niebawem zaczęło także w Górecku dochodzić do uzdrowień. Wieść o nich szybko rozeszła się po całej okolicy. Wśród tych, którzy tam przybyli był Bazyli Rudomicz. „Nasz Kazimierz cierpi na glisty i na ospę wietrzną (...)” – pisał 3 maja 1665 r. Rudomicz. „Złożyłem ślub, że zabiorę go do miejsca poświęconego św. Stanisławowi w Górecku”.