Kolejny krok do utworzenia Centrum Komunikacyjnego w Hrubieszowie. To ważna inwestycja

Mieszkańcy Hrubieszowa od lat marzą o dworcu z prawdziwego zdarzenia. Tę funkcję pełni teraz skromny przystanek busów przy ul. Piłsudskiego 55. To ma się zmienić. Jednak początki przedsięwzięcia były nietypowe. Jakie?

Głosowanie i konsultacje

Oczekiwanie na dworzec

To wszystko ma znaleźć się w dokumentacji projektowej przygotowanej przez firmę „Inform”. O podpisaniu z nią umowy Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa poinformowała na swoim profilu internetowym. To zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn. ,,Rozwój Lokalny Hrubieszowa- od partycypacji do realizacji”: w ramach Programu ,Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Mieszkańcy Hrubieszowa i okolicznych miejscowości z uwagą przyglądają się całemu przedsięwzięciu. Bo funkcjonalne i estetyczne Centrum Komunikacyjne jest w mieście bardzo potrzebne i oczekiwane.