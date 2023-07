Gdy jeżozwierz afrykański swobodnie rozpościera kolce. Tylko raz w roku można to zobaczyć

Szczęśliwy, którym udało się jednak nabyć owe wejściówki i uzyskać pozwolenie na rozbicie namiotu będą mogli w piątek wchodzić na teren ZOO od godziny 18. Wiadomo, że pierwszy punkt imprezy to długi spacer. Uczestnicy będą wówczas oglądać głównie zwierzęta, które są aktywne nocą. Takich gatunków w Zamościu nie brakuje.

- Atmosfera ogrodu zoologicznego w nocy jest naprawdę inna niż w dzień – zapewnia Marta Romaniuk, asystent do spraw edukacji w zamojskim ZOO. - Wśród gatunków, które są wówczas aktywne mamy np. jeżozwierza afrykańskiego. On rozpościera nocą kolce, więc można go zobaczyć w pełnej okazałości. W ciemnościach są aktywne sowy, leniwce czy hipopotamy karłowate. Do takich gatunków należy także m.in. tapir anta. Oczywiście nocą słychać też w ZOO inne dźwięki niż w dzień. To bardzo interesujące.