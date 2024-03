Cudowne chwile. Urodziły się dwie klaczki konika polskiego w hodowli rezerwatowej. Zostało to uwiecznione na zdjęciach

„Mieliśmy to szczęście, że wraz z p. Janem Słomianym – kierownikiem OHZ mogliśmy uwiecznić tą niezwykłą chwilę i pierwsze zmagania nowo narodzonego źrebaka aby stanąć na własnych nogach” – czytamy dalej na stronie RPN. „O sile i przystosowaniu do życia w warunkach zbliżonych do naturalnych niech świadczy fakt, że już po niespełna 15 minutach klaczka stanęła o własnych siłach. Co prawda na początku niezdarnie - chwiejąc się co chwilę - ale dała radę i dzielnie ustała u boku matki. Pierwsze kroki były dość trudne i nie obyło się od kilku upadków ale już zdecydowanie szybciej się podnosiła i w niecałe pól godziny próbowała nawet biegać”.