Powiat zamojski. Inwestycja za prawie 11 mln zł. "Wrażenie jest takie, jakby się płynęło"

- Odnowioną drogą z Radecznicy do Deszkowic Pierwszych już okoliczni mieszkańcy mogą jeździć. Oczywiście przy pewnych ograniczeniach m.in. prędkości, bo budowa nadal trwa – mówi Marian Szuper, wójt gminy Radecznica. - Efekt? Jazda przebudowaną, równą ulicą jest bardzo przyjemna, ma się wrażenie, jakby się nią płynęło. To ważna zmiana nie tylko dla naszej gminy. W planach są także inne inwestycje drogowe .

Prace prowadzone są sprawnie

Droga z Deszkowic Pierwszych do Radecznicy ma ok. 11 km. długości. Tędy można najszybciej dojechać m.in. z Zamościa do Radecznicy. Korzystają z tego połączenia nie tylko miejscowi, ale także turyści i pielgrzymi przybywający do Sanktuarium i Bazyliki św. Antoniego w Radecznicy. Do tego miejsca przybywają tłumy ludzi, zwłaszcza podczas corocznego odpustu. Nie brakuje także turystów z różnych zakątków Polski: zmotoryzowanych i rowerzystów. Niestety, przez wiele lat dojazd do Radecznicy od strony Deszkowic Pierwszych był utrudniony. Chodziło o wąską, pełną wertepów i kolein ulicę.