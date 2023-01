„Koniki polskie charakteryzuje ufność do człowieka”. Odwiedziliśmy je we Floriance

„Koniki polskie charakteryzuje przede wszystkim ogromna ufność do człowieka, która umacnia się w miarę obcowania z nim. Spokojny temperament wyróżnia je na tle innych ras koni” – czytamy na tablicy umieszczonej na ścianie jednego z budynków Hodowli Konika Polskiego we Floriance. „Są one również pilnymi obserwatorami otoczenia, z racji bliskiego kontaktu z naturą, przez co potrafią bardzo energicznie zareagować w obliczu zagrożenia”.