Tężnia, a może lodowisko? Oddaj głos na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego

Jeden z dopuszczonych do głosowania projektów to budowa tężni solankowej o wymiarach 6 na 1,5 m i wysokości prawie 4 m. Mogłaby ona ewentualnie powstać przy ul. Myśliwskiej w Biłgoraju. Obok stanęłoby (na odpowiednio wybrukowanym terenie) osiem ławek, tablica informacyjna oraz kosze na śmieci. Taka tężnia byłaby ogólnodostępna i bezpłatna. Jej budowa wraz z okoliczną infrastrukturą pochłonęłaby ok. 193 tys. zł.

„Umiejscowienie tężni solankowej w sąsiedztwie placu zabaw, siłowni oraz ścieżki rowerowej, stworzy dla dzieci i dorosłych bezpieczne i atrakcyjne miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz odpoczynku” – czytamy w opisie projektu.

Podobna tężnia funkcjonuje m.in. w Jacni (gm. Adamów) i cieszy się w sezonie turystycznym dużą popularnością. Inne propozycje także są interesujące. To projekt „lodowisko dla wszystkich” przy miejscowej SP nr 5. Obiekt już istnieje. Potrzebne jest jednak jego doposażenie m.in. w sprzęt umożliwiający naukę jazdy na łyżwach czy „umożliwiający stałe utrzymanie równej tafli lodowiska”. Taka inwestycja pochłonęłaby 200 tys. zł.