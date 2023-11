„Jest naprawdę pięknie”. Zabytkowa cerkiew i cmentarz w Korczminie. Warto się tam wybrać

Gdy spacerowaliśmy po tym cmentarzu, z daleka przyglądał nam się starszy mężczyzna. A potem do nas podszedł.

- Przepraszam, ja tylko chciałem powiedzieć, że tutaj jest taki ładny wiersz wyryty. On jest teraz trochę niewyraźny, ale jeszcze można go odczytać. Bo tutaj leżą dwie dziewczyny pod spodem, siostry, które umarły na tyfus. I im poświęcono ten wiersz, co z trudem można go teraz przeczytać – mówił. - One umarły na tyfus. To już dawno było. Tutaj takich pięknych nagrobków jest wiele. W tej części leżą chrześcijanie - Polacy, tutaj gdzie stoimy, a w drugiej grekokatolicy. To jeszcze niedawno były same chaszcze, ale przyjechali tacy młodzi z Lublina i to wszystko wykarczowali.