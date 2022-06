Zamość. Przebudowany zostanie stadion miejski oraz ulica Braterstwa Broni. To od dawna oczekiwane inwestycje

- Wczoraj otrzymaliśmy dobre wieści z Warszawy – obwieścił Andrzej Wnuk na nagraniu, które umieścił we wtorek (31 maja) na swoim profilu internetowym. - Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o dwóch projektach z Zamościa, które uzyskały dofinansowanie z „Polskiego Ładu”. Obie inwestycje chcielibyśmy rozpocząć w tym roku, a w przyszłym roku skończyć.

Zamojski Stadion Miejski przy ul. Królowej Jadwigi powstał w latach 30 ub. wielu. Był wielokrotnie modernizowany. W 1980 r. na obiekcie powstała np. kryta trybuna oraz podniesiono jego koronę, a w latach 90. ub. wieku dobudowano tam m.in. bieżnię. W sumie na zamojskim stadionie może zasiąść dziesięć tysięcy widzów. Obiekt jest jednak w złym stanie technicznym i od dawna wymaga kompleksowych remontów. To się właśnie stanie.

Przebudowana będzie m.in. cała arena sportowa. Powstanie tam nowe boisko oraz część lekkoatletyczna. Pojawi się również m.in. tzw. urządzenia rozgrzewkowe, dwie dwuścieżkowe skocznie do skoków w dal oraz skocznie do skoków o tyczce oraz wzwyż. W planach jest także budowa dwóch rzutni do pchnięcia kulą. Zmodernizowane będą również trybuny stadionu, powstanie wieża sędziowska, nowe kasy biletowe, zaplecze itd. Inwestycja pochłonie 45 mln zł, z czego dofinansowanie z „Polskiego Ładu” to 32 mln zł (reszta to wkład własny).

Druga, bardzo ważna inwestycja, to kompleksowa przebudowa ul. Braterstwa Broni w Zamościu: od cmentarza komunalnego do granic miasta. Przebudowana zostanie nawierzchnia tej ulicy na długości 2 km oraz powstanie tam m.in. kanalizacja sanitarna (1,4 km długości). Inwestycja pochłonie 4 mln 950 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach „Polskiego Ładu” to 4,7 mln zł (ok. 3. proc. kosztów stanowi wkład własny).