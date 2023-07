Tygodniowy przegląd prasy 9.07.2023: Zamość, 2.07-8.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Historia tego domu zaczęła się od miłości do przyrody. Działka położona na brzegu Wisły zauroczyła młode małżeństwo, które uciekając od zgiełku miasta, spędzało każdą wolną chwilę na łonie mazowieckiej natury. Swoje marzenia przemienili w działanie. Dziś, dzięki pomocy Pawła Naduka z pracowni 77 Studio architektury w Warszawie, małżeństwo może pochwalić się jednym z najpiękniejszych domów w Europie. Projekt właśnie otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie European Property Awards.

Błonia pod zamkiem w Lublinie stały się przestrzenią koncertową! Wszystko za sprawą festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia. Podczas drugiego dnia festiwalu na scenie wystąpili m.in. Koń i Dead Cat in a Bag.

Kierująca mercedesem zjechała na lewy pas i czołowo uderzyła w poruszającego się prawidłowo renaulta. Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 812.

To jedna z największych imprez folklorystycznych w województwie lubelskim. XX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Eurofolk - Zamość 2023" odbędzie się w dniach 11-16 lipca. Jak co roku, podczas imprezy wystąpią zespoły z różnych zakątków Europy i świata.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Teraz uczniowie mogą uzupełniać wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych.

To nietypowe, ciekawe przedsięwzięcie. Spotkanie organizują Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa oraz Marc Gricourt, burmistrz Blois. Zgromadzi się na nim – jak to określono: młodzież Trójkątna Weimarskiego: z Polski, Niemiec i Francji. Wydarzenie zaplanowano we wtorek (11 lipca).

Zamojscy radni miejscy nie zgodzili się na lokalizację w trybie specustawy „lex deweloper” inwestycji mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w tym mieście. Chodziło o budowę dwóch pięciokondygnacyjnych bloków, w których miało powstać w sumie 121 mieszkań. Dlatego spółka postanowiła zmienić plany.