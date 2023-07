Chodzi o debatę społeczną i decyzje polityczne. W Zamościu spotka się młodzież Trójkąta Weimarskiego Bogdan Nowak

Partnerami projektu są: Europejski Ośrodek Edukacji i Spotkań Młodzieży w Weimarze (EJBW), Miasto Weimar, Miasto Blois oraz m.in. Miasto Zamość Bogdan Nowak

To nietypowe, ciekawe przedsięwzięcie. Spotkanie organizują Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa oraz Marc Gricourt, burmistrz Blois. Zgromadzi się na nim – jak to określono: młodzież Trójkątna Weimarskiego: z Polski, Niemiec i Francji. Wydarzenie zaplanowano we wtorek (11 lipca).