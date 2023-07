Mieszkań powstanie o trzydzieści procent mniej. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zamościu zmienia plany

- Wniosek o ustalenie lokalizacji dla tej inwestycji w trybie specustawy, zakładał realizację przy zastosowaniu trzech odstępstw od planu zagospodarowania przestrzennego, tj. obowiązującej linii zabudowy, ograniczenia jej wysokości oraz kąta nachylenia dachów – tłumaczy Magdalena Godek, prezes zarządu TBS w Zamościu. - Pozwoliłoby to wybudować budynki o dachach płaskich, zamiast spadzistych. Byłyby one o jedną kondygnację wyższe niż przewiduje plan. Powstałoby wówczas więcej mieszkań.

Zgodnie z wytycznymi planu

Tak się jednak nie stanie. Dlaczego? O tej sytuacji już pisaliśmy. Miasto było właścicielem dwóch działek przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu. Dzieliła je jednak prywatna - którą nabyła firma z okolic Zamościa. W 2019 samorząd swoje grunty przekazał TBS pod budowę bloków, jednak (w 2020 roku) spółka zamienił się z deweloperem działkami.

Części zamojskich radnych miejskich się to nie spodobało. Mieli także inne zastrzeżenia (m.in. co do potrzeby powstania lokali usługowych, które także planowano w nowych blokach). W efekcie lokalizacja dla tej inwestycji - w trybie specustawy „lex deweloper” - na ostatniej zamojskiej RM nie przeforsowano (obrady odbyły się pod koniec czerwca) pomimo tego, iż spółka wprowadziła we wniosku zmiany, zgodne z uwagami zgłoszonymi wcześniej przez radnych. Warto jednak zauważyć, iż podstawowe założenia dla tej inwestycji nie zostały zmienione.