W Zamościu powstaje jedyny w województwie, pełnowymiarowy tor modelarski. Wygląda na to, że zawirowania wokół niego ucichły

- To będzie jedyny taki tor w województwie lubelskim – zapewnia Andrzej Niezgoda, instruktor w modelarni działającej przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu. - Na pewno jest bardzo potrzebny. Prace się jednak tam przedłużają. Tor miał być gotowy już dziewięć miesięcy temu… Czekamy na to.

Zawirowania wokół toru

Pomysł na wykonanie takiego toru powstał w modelarni działającej od kilkunastu lat przy zamojskiej SM im. W Łukasińskiego. Prowadzi ją Andrzej Niezgoda, który jest znawcą i miłośnikiem tego rodzaju sportu. Wraz ze swoimi podopiecznymi często jeździ na różne zawody modelarskie. Kłopot w tym, że w Zamościu nie było dotychczas właściwego miejsca do takich przygotowań. Dlatego złożono wniosek do zamojskiego UM z prośbą o wybudowanie toru. Został wysłuchany.

Tor powstaje na terenach fortecznych, w sąsiedztwie zamojskiego Bastionu VI. Tutaj mają być w przyszłości organizowane ogólnopolskie zawody w lotach modeli na uwięzi. Ma on także umożliwić zawodnikom i miłośnikom tej dziedziny sportu przygotowanie do takich zmagań.

- Ogłaszaliśmy kilka razy przetargi, które nie były rozstrzygnięte. Dlaczego? Brakowało chętnych na wykonanie takiego przedsięwzięcia – mówi Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM w Zamościu. - Trzeba było zatem zmienić technologię wykonania na beton z polimerami. To jest także dużo mniej kosztowane. W końcu przetarg udało się rozstrzygnąć, ale chyba za piątym podejściem. Wygrała go jedna z lubelskich firm.

Spękania

Taka zapowiedź wyglądała dość groźnie. O co chodziło? - Na torze powstały spękania. W niektórych miejscach wystawała ponad powierzchnię także włóknina użyta w konstrukcji – tłumaczy dyrektor Kossowski. - Zostaną jednak wykonane poprawki. Ponadto tor będzie jeszcze odpowiednio obsypany z boku ziemią. Mamy nadzieję, że inwestycja zostanie zgłoszona do odbioru w ciągu kilku najbliższych dni. Oddanie toru do użytku odbędzie się w takim wypadku jeszcze w lipcu.

Co na to wszystko miłośnicy modelarstwa? - Tor nie jest jeszcze skończony, trudno zatem cokolwiek powiedzieć o jego jakości. Jest na to za wcześnie – podkreśla Andrzej Niezgoda. - Dopiero gdy zostanie oddany, będzie można go przetestować. I wykonać pierwsze pomiary.