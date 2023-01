Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim może zostać zlikwidowana. Zdecydują o tym radni

Reorganizację SP w Majdanie Wielkim przeprowadzono jeszcze w 2021 r. W Majdanie Wielkim funkcjonował wówczas oddział przedszkolny, zerówka i osiem klas SP. W sumie uczęszczało tam 68 dzieci. Krasnobrodzcy urzędnicy byli jednak przekonani, że uczniów będzie tam ubywać (podstawą dla takiej opinii były tzw. zbiorcze zestawienia urodzeń). Podjęto zatem decyzję o pozostawieniu w tej placówce jedynie klas 1-3 oraz oddziału przedszkolnego. Tak się stało. Klasy 4-8 przeniesiono natomiast do szkoły w Krasnobrodzie.

Teraz jednak miejscowi radni mają rozważać likwidację tej placówki. 1 lutego na sesji miejscowej RM będzie głosowana uchwała o takim „zamiarze”. Dlaczego?

- Oczywiście znaczenie ma czynnik demograficzny. Jest on nieubłagany. Na przykład w pierwszej klasie SP w Majdanie Wielkim uczy się tylko dwoje dzieci. W klasach 1-3 jest ich w sumie jedenaścioro – mówi Kazimierz Misztal, burmistrz Krasnobrodu. - W tak małych oddziałach dzieci mają np. mały kontakt z rówieśnikami, co nie wpływa prawidłowo na ich rozwój. Oczywiście znaczenie ma także czynnik ekonomiczny. Na tę szkołę tylko w tym roku gmina wyda ok. 1,4 mln zł. To bardzo dużo.