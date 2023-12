Święto w Turobinie. Miejscowość 1 stycznia stanie się miastem Bogdan Nowak

UG w Turobinie

- Pochodzę z Tarnawy Małej w naszej gminie. Mój dziadek Bronisław, gdy wybierał się do Turobina zawsze mówił, że jedzie do miasta. Nie tylko on. Tak twierdzili też inni, starsi mieszkańcy gminy – wspomina Andrzej Kozina, wójt gminy Turobin. Te marzenia się ziściły. Od 1 stycznia ta miejscowość w powiecie biłgorajskim otrzyma prawa miejskie. Nie tylko tam mieszkańcy mają powody do radości.