W Hrubieszowie otwarto restaurację McDonald’s. Pracę znalazło ponad pół setki osób

- Liczę na to, że będzie to świetne miejsce spotkań – mówiła podczas tej ceremonii. Podkreślała także, iż taka inwestycja była przez wielu mieszkańców od dawna oczekiwana. Duże znaczenie mają także nowe miejsca pracy.

Nowy lokal znajduje się przy drodze krajowej nr 74. Do dyspozycji gości jest parking z 30 miejscami dla samochodów osobowych (lokal jest przystosowany także do obsługi osób z niepełnosprawnościami). Zarządzać nim będzie franczyzobiorca Robert Grzyb, który prowadzi łącznie 4 restauracje – w Zamościu, Chełmie, Lublinie i od teraz także w Hrubieszowie.

Otwarcie restauracji było ważne także z innych względów. „W ramach otwarcia licencjobiorca sfinansował darowiznę na rzecz Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie – dwa łóżka od Fundacji Ronalda McDonalda” – czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji.”Będą służyć rodzicom, którzy czuwają przy swoim dziecku przez cały czas jego hospitalizacji. Razem z łóżkami placówka otrzyma również kuchenkę mikrofalową, fotele biurowe i przenośny klimatyzator. W sumie, do tej pory Fundacja przekazała już 1186 łóżek do 74 szpitali w całej Polsce”.