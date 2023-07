Sitno. Cmentarz, któremu zostanie przywrócony należny szacunek. Stanie się tak dzięki rządowemu wsparciu

- Z wnioskiem o dofinansowanie renowacji tego cmentarza wystąpiła Parafia Prawosławna z Zamościa. My, jako gmina go poparliśmy – mówi Krzysztof Seń, wójt gminy Sitno. - Ta nekropolia rzeczywiście przez całe dziesięciolecia była zaniedbana. W 2021 r., przed dożynkami w Sitnie cmentarz został jednak w znacznej części uporządkowany. Potrzeb jest jednak wiele. Dlatego przyznanie rządowej dotacji bardzo nas ucieszyło.

Skomplikowana historia

Pierwsza wzmianka o cerkwi w Sitnie pochodzi z 1531 r. Według zapisków z 1840 r. była ona sercem parafii grekokatolickiej, do której należało wówczas 634 mieszkańców tej miejscowości, pobliskich Czołek oraz miejscowości Johanówka (dziś Janówka). Ich losy były podobne do losów innych unitów. Byli poniżani i prześladowani przez carskie władze. I także oni – jak inni unici - po słynnym carskim ukazie tolerancyjnym z 1905 r. odetchnęli z ulgą (mogli wówczas np. bez przeszkód przechodzić do parafii rzymskokatolickich).