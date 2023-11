Refleksja nad przemijaniem na cmentarzu w Starym Bruśnie. To miejsce nikogo nie pozostawi obojętnym

Brusno to była wieś o bardzo długim rodowodzie. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1444 r. Wiadomo, że po pierwszym rozbiorze naszego kraju władze austriackie podzieliły wieś na dwie części. Tak powstało Stare Brusno oraz Nowe Brusno (w części zachodniej). W 1921 roku w 203 zabudowaniach mieszkały tam 1083 osoby, w tym 990 Rusinów – grekokatolików, 52 Żydów i 41 Polaków.

Na styku kultur

Okoliczni mieszkańcy od wieków zajmowali się kamieniarką. Ów prężny ośrodek kamieniarski funkcjonował przez prawie 500 lat. Rzemieślnicy byli zwykle niewykształceni. Na co dzień zajmowali się głównie swoimi gospodarstwami. Wiele z ich wyrobów nosi cechy ludowej sztuki. Także chyba z tego powodu cieszyły się kiedyś wielką popularnością wśród miejscowej ludności. Dlaczego? Trafiały w zapotrzebowanie, były też rodzajem „wizualizacji” skomplikowanej duchowości mieszkańców tych wielokulturowych ziem: grekokatolików i katolików. Niektóre wyroby (chodzi głównie o rzeźby) sprzedawano nawet na jarmarkach Lwowa czy Przemyśla.

Rzemieślnicy wykorzystywali kamień pozyskiwany z okolicznych kamieniołomów (wydobywano go głównie w tzw. łomach na wzgórzu Brusno). Kamieniarką zajmowały się całe rody. Owi rzemieślnicy wyrabiali głównie kamienie młyńskie i żarnowe oraz rzeźby i cmentarne krzyże.

Chrystus i dwie Marie

Krzyże wytwarzane w XVIII w. były zwykle starannie obrobione, ich ramiona miały regularne kształty, a końce rozszerzały się, przypominając maltańskie. Takie zabytki można nadal spotkać na cmentarzach przycerkiewnych. Na początku XIX w. zmarłych zaczęto grzebać jednak już poza obrębem osad. To wiele zmieniło. Na takich, zwykle dużych i nowych nekropoliach można było ustawić więcej nagrobków, które wykonywano także z miękkiego kamienia (był on znacznie łatwiejszy w obróbce). Składały się one z trzech elementów: podstawy, cokołu oraz krzyża, którego ramiona były zakończone trójlistnie.