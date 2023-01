„Każdy miał przeciwko sobie dziesięciu Moskali”. Anonima relacja w krasnobrodzkiej kaplicy świętego Rocha

„Dotychczas żaden z dzienników polskich nie podał do publicznej wiadomości dokładnego opisu bitwy stoczonej przez „Lelewela” pod Krasnobrodem w dniu 24 marca 1863. Jako naoczny świadek chciałbym takowy udzielić w całej prawdzie” – czytamy w zapiskach. „Dnia 23 marca o godzinie szóstej wieczorem stanął „Lelewel” ze swym oddziałem na pagórkach porosłych lasem o wiorstę od Krasnobrodu: rozkazał całemu oddziałowi zatrzymać się, a swemu zastępcy rotmistrzowi Stanisławowi Buchowieckiemu poruczył, aby ten wziąwszy pół plutonu kawalerii udał się do Krasnobrodu dla dowiedzenia się o bliskości wroga, a zarazem aby przyaresztował dwóch znanych szpiegów (…), których ofiary jedne już poginęły, drugie jeszcze jęczą w kazamatach Zamościa. Wyżej wymieniony oficer udał się do miasta, pomimo szybkości i ostrożności w podobnych razach, cel jednak wyprawy nie był zupełnie osiągnięty, mianowicie co do pojmania owych szpiegów: przeczuli widać grożące im niebezpieczeństwo i zdołali się ukryć”.