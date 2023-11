Przynoszą szczęście, a ich śpiew odgania złe duchy. Nowi mieszkańcy w zamojskim ZOO

Już po kwarantannie

Do zamojskiego ZOO przybyła samica oraz dwa samce szpaków balijskich. Nowym gatunkiem w zamojskim Ogrodzie Zoologicznym jest także argus malajski (to ptak z rodziny kurowatych, który także zagrożony jest wyginięciem). Te wszystkie, sympatyczne stworzenia przybyły do Zamościa 21 października z ZOO w Amsterdamie.

„Gatunek ten jest endemitem indonezyjskiej wyspy Bali (tzn. występuje tylko w tym jednym miejscu na świecie)” – czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji. „Jest też gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem z powodu utraty siedlisk oraz kłusownictwa (nielegalnego odłowu do celów kolekcjonerskich). Ich niebywała uroda oraz wiara mieszkańców Azji Południowo – Wschodniej w to, że przynoszą szczęście, a ich śpiew odgania złe duchy, stały się przyczyną ich zagłady”.

Smoczy wygląd warana

Do zamojskiego ZOO przybyły też inne ptaki. Zostały przekazane z niemieckiego ogrodu zoologicznego w Wuppertal. To złotokos duży oraz bilbil arabski. Nowymi mieszkańcami w Zamościu są także: jaszczurki szmaragdowe (to gatunku endemiczny dla zachodniej Afryki), samica świni rzecznej (dołączyła do przebywających w zoo dwóch samców), tamaryna cesarska (małpka z rodziny pazurkowców, która dołączyła do Newtona – samca). Nie tylko.