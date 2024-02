Zapadła decyzja. Mistrzostwa Polski i świata odbędą się na lotnisku w Mokrem

Całkowity koszt budowy pasa startowego to ponad 8.8 mln zł, z czego ponad 3 mln zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zamojscy samorządowcy podkreślają, że inwestycja może mieć znaczenie wojskowe, "strategiczne”. Przypomnijmy, że na lotnisku w Mokrem (zarządza nim Aeroklub Ziemi Zamojskiej) w 2022 r. stacjonowali żołnierze elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej US Army. Utwardzony pas na pewno byłby im potrzebny.

Lotnisko jest zarządzane przez Aeroklub Ziemi Zamojskiej, który realizuje tam swoje zadania. Nie tylko to jest ważne. W zamojskim Starostwie Powiatowym odbyło się kilka dni temu spotkanie w którym uczestniczył Stanisław Grześko, starosta zamojski oraz Agata Jurkiewicz-Piróg, zastępca dyrektora Wydziału Finansowego w tym urzędzie. Przybyli na nie także Mateusz Nowak, dyrektor Aeroklubu Ziemi Zamojskiej oraz Jerzy Makula, prezes Aeroklubu Polskiego.

Zapadła wówczas decyzja o organizacji w Mokrem dwóch dużych imprez. To Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej (w dnach 24-29 czerwca) oraz Samolotowych Mistrzostw Świata w Akrobacji w klasie unlimited (15- 25 sierpnia). Jak podkreślono podczas spotkania to jedne z najważniejszych i najbardziej medialnych wydarzeń w sporcie lotniczym.