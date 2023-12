Przegląd tygodnia z 17.12.2023 w Zamościu. Najważniejsze wydarzenia od 10.12 do 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Zamościa czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przegląd tygodnia: Zamość, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pierwszy dzień jarmarku świątecznego w Chełmie za nami. Zobacz zdjęcia Ponad 30 wystawców pojawiło się w sobotę na jarmarku świątecznym w Chełmie, którzy ulokowali swoje produkty i rękodzieła na stoiskach na placu Łuczkowskiego. 📢 Brakowało mu ognia w związku, więc podpalił stodołę swojej byłej 40-letni mieszkaniec Chełma odpowie za podpalenie m.in. budynków gospodarczych i stodoły w gminie Dubienka. Według ustaleń policji to były partner pokrzywdzonej. Straty oszacowano na 150 tys. zł. Podejrzany ma na swoim koncie również włamanie i groźby. 📢 Przebiegle przechwytywali sygnały z kluczyków i sprytnie włamywali się do samochodów Kryminalni z lubelskiej KWP zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 28 i 35 lat podejrzanych o kradzieże z włamaniem do samochodów. Posługiwali się specjalistycznym sprzętem uniemożliwiającym prawidłowe zamykanie pojazdów, a następnie kradli z nich gotówkę. Straty wyceniono na blisko 100 tysięcy złotych.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Dorohusk nie padł". Protestujący przewoźnicy będą mogli wrócić w poniedziałek na granicę Przewoźnicy będą mogli w poniedziałek (18 grudnia) wznowić protest w okolicach polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Tak uznał Sąd Okręgowy w Lublinie, który uchylił w piątek decyzję wójta gm. Dorohusk, Wojciecha Sawy o zakazie organizacji protestu tym miejscu.

📢 Gmina Chełm. To było pierwsze świąteczne spotkanie z seniorami w Okszowie. Podzielili się opłatkiem. Zobacz zdjęcie Święta już blisko. Seniorzy z Okszowa przygotowali spotkanie opłatkowe, na które zaprosili gości. Wśród zaproszonych byli Piotr Deniszczuk starosta chełmski, Andrzej Derlak wiceprzewodniczący rady powiatu, Wiesław Kociuba wójt gminy Chełm i ks. proboszcz Andrzej Serafińczuk z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Okszowie. 📢 „Kto powie rodzicom, ten będzie następny”. Przedszkolanka oskarżana o przemoc wraca do pracy „Mój syn zmienił się nie do poznania. Zaczął moczyć się w nocy, ssać kciuka, obgryzać paznokcie, a na jego głowie włosy posiwiały. Na pytania o tą kobietę kulił się i zasłaniał oczka.” Z taką historią zgłosiła się do nas nasza Czytelniczka Agata, mama 3-letniego Julka. Inni rodzice także zauważyli na ciałach dzieci siniaki i inne ślady i usłyszeli niepokojące opowieści. Sprawa trafiła do prokuratury i rzecznika dyscyplinarnego kuratorium, który właśnie ją umorzył.

📢 Chińska marka BAIC debiutuje w Polsce. Ceny? Bardzo niskie! Czy "pozamiata" rynek? Jako miłośnik nowych technologii i gadżetów doskonale pamiętam czasy, gdy na rynku pojawiały się pierwsze smartfony chińskich marek. Były bardzo tanie, jakościowo w porządku, ale nieco odstawały od konkurencji. Wszyscy patrzyli na te urządzenia z rezerwą i przymrużeniem oka. Podobnie jest z chińskimi markami motoryzacyjnymi, ale w ich przypadku jest nieco inaczej. Wyjaśniam to na przykładzie premiery marki BAIC, która z przytupem wchodzi na polski rynek. 📢 Przewoźnicy chcą wznowić protest w Dorohusku. Miejscowy wójt nie podjął jednak decyzji w tej sprawie Protest na granicy w Dorohusku został rozwiązany przez wójta gminy Dorohusk. To jednak nie jest koniec. Bo przewoźnicy złożyli właśnie do miejscowego Urzędu Gminy wniosek o pozwolenie na kolejny protest w Dorohusku. Nie tylko. Do Sądu Okręgowego w Lublinie wysłano także zażalenie na decyzję wójta miejscowej gminy. Natomiast na granicy w Hrebennem na razie nic się nie zmieniło.

📢 Gmina Żmudź. Tradycyjny kulig i spotkanie z mieszkańcami przy ognisku. Zobacz zdjęcia Starosta chełmski Piotr Deniszczuk w minioną sobotę spotkał się z mieszkańcami gminy Żmudź i uczestniczył w zorganizowanym tam tradycyjnym kuligu. 📢 Wspomnienia starego lekarza o czasach powstania listopadowego. Kazimierz Łukaszewicz i jego zapiski „Zaczęła się zgłaszać młodzież o pomoc do mnie jako kandydata na lekarza (…). Nie mając jeszcze patentu, było to dla mnie postrachem, aby się profesorowie nie dowiedzieli, że się przed czasem rzucam. Ale cóż było robić, kiedy bieda dokuczała” — pisał Kazimierz Łukaszewicz w swoich unikatowych pamiętnikach. „Nachodzili mnie młodzi aktorzy z teatru, kupczyki, drukarze, księgarze, młodzi małżonkowie, księża, a nawet miałem szczęście leczyć prześliczną aktorkę francuską Constans, kochankę jakiegoś księcia Hanowerskiego (…). Już mi było źle z tą fuszerką, (ale) jakoś szczęśliwie uchodziło”. 📢 Kopią dołki pod starostą chełmskim. Chcą jego odwołania Starosta chełmski Piotr Deniszczuk został zawieszony w prawach członka PSL. Uchwałę w tej sprawie podjął 7 grudnia Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podpisał ją prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

📢 Wójt Dorohuska podjął decyzję o rozwiązaniu protestu na granicy. Przewoźnicy będą się odwoływać Sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy jest bardzo napięta. W poniedziałek (11 grudnia) Wojciech Sawa, wójt Dorohuska podjął decyzję o rozwiązaniu protestu przewoźników w swojej gminie. Wywołała to konsternację. Protestujący stosują się jednak do tej dość zaskakującej decyzji. Zapewniają, że będą wójta od niej odwodzić, a jeśli to nie da rezultatu – zamierzają się odwołać. 📢 Inwestycja za ponad 15,5 mln zł. Nowiutka hala i wyeksponowane serce dzwonu Centrum rehabilitacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju jest już gotowe. Komisyjny odbiór tej inwestycji został właśnie przeprowadzony. Efekt? Powstała nowoczesna hala sportowa w której wyeksponowano… „serce” zabytkowego dzwonu. Inwestycja pochłonęła ponad 15,5 mln zł.

📢 Chciał rozpalić w piecu za pomocą benzyny. 57-latek spalił dom 57-latek chcąc rozpalić ogień w piecu, dolał do paleniska benzyny. Wlewając łatwopalną ciecz do pieca, spowodował wybuch i zapalenie się oparów, a następnie samej cieczy. W wyniku pożaru spłonął dom mężczyzny, a on wraz ze swoim kolegą trafili do szpitala.

📢 Ścieżka „po wydmie” niedaleko Zwierzyńca została czasowo zamknięta To ważna informacja dla wielu turystów. Popularna ścieżka „po wydmie” na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego (prowadząca ze „Zwierzyńczyka” do stawów „Echo”) została czasowo zamknięta. Powodem jest – jak czytamy na tabliczkach ostrzegawczych ustawionych przy szlaku: ścinka drzew. 📢 Punkt widokowy na Piasecznej Górze w okolicach Zwierzyńca. Warto odwiedzić też zimowe stawy "Echo" To nasza propozycją na zimową wędrówkę. Ścieżka na Piaseczną Górę to jeden z najładniejszych i najciekawszych szlaków w okolicach Zwierzyńca. Znajduje się na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jest malowniczy, znakomity na rodzinne spacery oraz nordic walking. Wędrówka tym szlakiem trwa około 2,5 godziny.

