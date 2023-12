Punkt widokowy na Piasecznej Górze w okolicach Zwierzyńca. Warto odwiedzić też zimowe stawy "Echo"

Zaczyna się on obok Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN (przy ul. Plażowej). Potem obok pięknego, zabytkowego domu Plenipotenta oraz zabytkowego Browaru z 1806 r. dochodzimy do ul. Szkolnej. Stamtąd wyruszamy ścieżką wiodącą pięknym borem sosnowym do jednej ze śródleśnych łąk, a następne docieramy do punktu widokowego na zwierzynieckiej Piasecznej Górze. Wzniesienie nie jest wysokie.

„Roztacza się stąd panorama na zachodnią część Zwierzyńca i okoliczne wzgórza” – czytamy na tablicy informacyjnej umieszczonej przy szlaku. „Punkt widokowy jest ponadto dogodnym miejscem do obserwacji ornitologicznych. Dalej linią oddziałową (jest tam malownicza ścieżka) wędrujemy do Pomnika Pamięci Poległych Leśników, następnie wydmą przez bór sosnowy, drewnianym pomostem do ul. Plażowej”.

Warto odwiedzić sąsiednie stawy „Echo”. Stamtąd pójdziemy tzw. ścieżką po wydmie. Ona zaprowadzi nas do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego.