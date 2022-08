Przeciwko Sowietom. Z ukraińskimi sojusznikami. Rocznica sławnej obrony Zamościa

- W tym roku nasze obchody organizujemy wcześniej. Nie chcemy, żeby pokrywały się one ze świętowaniem rocznicy bitwy pod Komarowem, chociaż te historyczne wydarzenia się ze sobą łączą – tłumaczy Wojciech Brykner, prezes Stowarzyszenia Zamość 1920. - To co przygotowujemy ma po prostu inny charakter. Jaki? Organizujemy żywą lekcję historii, także z udziałem publiczności.