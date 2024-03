Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wyraził „postawę bliskości” z protestującymi rolnikami. Zapewnił o wsparciu duchowym i modlitewnym

„Biskup Diecezjalny w imieniu lokalnego Kościoła zamojsko-lubaczowskiego wyraził postawę bliskości z polskimi rolnikami - w sposób szczególny z tymi, którzy pracują na terenie roztoczańskiej ziemi” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Diecezji Zamojsko-Luubaczowskiej. „Biskup potwierdził także uznanie dla rolników i zapewnił o duchowym oraz modlitewnym wsparciu dla tych, którzy uprawiając ziemię realizują tak zaszczytne życiowe powołanie”.

Biskup Marian Rojek udzielił protestującym błogosławieństwa, zapewnił o swoim modlitewnym wsparciu, a do wszystkich diecezjan wystosował apel. Prosi w nim duszpasterzy i wiernych aby podczas nabożeństw liturgicznych, w niedzielnych i codziennych mszach oraz w osobistych modlitwach „włączali do swych intencji oraz do Modlitwy Wiernych jedno wezwanie za naszych rolników żywiących nasz naród i broniących podstawowych chrześcijańskich wartości, a także domagających się dla rolników sprawiedliwości i szybkiego rozwiązania obecnej dramatycznej sytuacji dla polskiego rolnictwa”.

Spotkanie rolników z biskupem Marianem Rojkiem odbyło się 4 marca.