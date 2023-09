Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Zamościu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Festiwal Trzech Kultur, który jak co roku odbywa się we Włodawie, jest jednym z największych tego typu wydarzeń kulturalnych w województwie lubelskim. Jego głównym celem jest prezentacja kultury, tradycji i dziedzictwa trzech narodów: polskiego, ukraińskiego i żydowskiego, które żyły i tworzyły w regionie. Festiwal co roku przyciąga wielu turystów z regionu oraz różnych stron Polski i zagranicy.

Nareszcie! Mieszkańcy gminy Sułów czekali na tę inwestycję od kilkunastu lat. Bo mają nadzieję, że dzięki niej wzrośnie ruch turystyczny w tym malowniczym zakątku Zamojszczyzny, a w przyszłości powstaną nowe miejsca pracy, wypożyczalnie sprzętu wodnego, pensjonaty itd. Jest na to szansa. Bo plaża w Kulikowie jest już gotowa Jej oficjalne otwarcie zaplanowano w sobotę (16 września).

To ważny jubileusz. Zamojski Zespół Muzyki Dawnej Capella all’ Antico będzie obchodził jubileusz 40-lecia swojego założenia. W ramach obchodów zaplanowano dwa bardzo interesujące koncerty.

To znakomite miejsce na jesienne wypady. Gmina Susiec znajduje się na skraju Puszczy Solskiej. Jej powierzchnia wynosi 191 km. kw. Do Lublina z Suśca jest 150 km, do Zamościa – 50, a do Tomaszowa Lub. – 15. Większość powierzchni gminy stanowią lasy. Część z nich wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Wydzielone zostały także rezerwaty: „Nad Tanwią”, „Czartowe Pole” oraz „Nowiny”. Warto się w te miejsca wybrać.