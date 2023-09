Wrześniowa wycieczka na roztoczańskie Wzgórze Polak. Widoki są tam malownicze

To była ważna, powstańcza batalia. Walczył tam oddział Marcina Borelowskiego ps. „Lelewel” liczący ok. 700 osób. Dołączyła do niego blisko 400-osobowa „partia” dowodzona przez Kajetana Cieszkowskiego „Ćwieka”. 3 września 1863 r. powstańcy starli się z liczącymi ponad 3 tys. żołnierzy wojskami rosyjskimi. Podczas bitwy zginęło 35 powstańców, w tym węgierski arystokrata major Edward Nyary, a ponad 100 zostało rannych.

W tej batalii powstańcy odnieśli zwycięstwo. Potem jednak rozdzielili się. Cieszkowski wraz ze swoimi ludźmi ruszył na zachód, a Borelowski w kierunku Batorza. Tam, na „Sowiej Górze”, oddział „Lelewela” zaatakowali Rosjanie. Partia została rozbita, a „Borelowski” zginął. Stało się to 6 lub 7 września 1863 r.

My wybraliśmy się na Wzgórze Polak, aby powspominać dawnych bohaterów i popatrzeć na piękną okolicę. I przekonaliśmy się, że tam drzewa nadal szumią o powstańcach styczniowych. Jest coś w atmosferze tego miejsca, co chwyta za serce. Widok na rozległe pola i lasy także nie ma sobie równych, Nie tylko to jest ważne. W miejscu powstańczej bitwy ustawiono pomnik. Obok niego ustawiono kamień pamiątkowy „Lelewela”. Można także przejść ścieżką turystyczną przy której ustawiono m.in. tablice informacyjne.

Na to wzgórze można dojechać trasą rowerową z Biłgoraja o długości prawie 50 km. Jest ona oznaczona kolorem żółtym. My dotarliśmy tam jednak samochodem: od strony Zwierzyńca.