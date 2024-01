„Pozbył się siwizny i żył drugie tyle”. O starości i długowieczności (niektórych) naszych przodków Bogdan Nowak

Łukasz Gołębiowski przytaczał liczne przykłady długowieczności mieszkańców dawnej Rzeczpospolitej m.in. na podstawie dostępnych kronik i różnych przekazów. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna ze zbiorów Bogdana Nowaka

Starość zawsze fascynowała myślicieli, pisarzy i poetów. Uważano ją za wrota do nicości lub do wieczności. Doceniano też mądrość starych ludzi, ale już np. (wynikająca z wieku czy chorób) nieporadność niektórych z nich nie zawsze budziła szacunek czy współczucie. Jean Pierre-Bois w swojej „Historii starości” stwierdza, iż tak naprawdę zaczęto ludzką starość dostrzegać dopiero... w połowie XVIII w. Stało się to dzięki demografom, którzy policzyli jak wielu jest seniorów w poszczególnych krajach.