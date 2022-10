Zamość. Osiemdziesiąta rocznica likwidacji getta. Marsz Pamięci odbędzie się w niedzielę

W 1941 r. Niemcy zdecydowali, iż ludność żydowska Zamościa zostanie przeniesiono do getta na zamojskim Nowym Mieście. Panowały tam fatalne warunki, dochodziło też do brutalnych „wywózek”. 11 kwietnia 1942 r. Niemcy otoczyli zamojskie getto. Ludność zebrano na rynku Nowego Miasta (obok siedziby Judenratu). Żydów pognano ul. Lwowską, w kierunku Starego Miasta. Tych, którzy nie mieli siły iść, zabijano (tak zginęło ponad 150 osób).

Transport pojechał do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. Szacuje się, że podczas tej akcji zginęło ponad 3,1 tys. osób, w tym ok. 700 dzieci do lat 14. To był jednak dopiero początek represji.