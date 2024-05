W Zamościu brakuje szpitalnego oddziału zakaźnego. „To duży problem” – przyznał prezydent tego miasta

Stanisław Tyrka argumentował, że do oddziału zakaźnego i poradni chorób zakaźnych mieszkańcy Zamościa i okolicznych miejscowości muszą jeździć aż do Tomaszowa Lub. oraz do Biłgoraja. Bo tam mogą otrzymać pomoc.

- W Zamościu brakuje lekarzy tej specjalności, nie mówić o oddziale (szpitalnym) – przypominał na sesji Stanisław Tyrka. - A przecież w tej chwili występuje m.in. plaga kleszczy. Zatem będzie wiele zachorowań na boleriozę i inne choroby. Dlatego mieszkańcy Zamościa prosili mnie, żebym ten temat poruszył na sesji RM. Przekazuje to państwu. Chodzi o to, żeby te działania przyśpieszyć, bo pan prezydent w swoim programie zawarł taki punkt. I do tego się zobowiązał.

Rafał Zwolak, prezydent Zamościu odniósł się do tej wypowiedzi. - To duży problem dla Zamościa – przyznał podczas obrad. - Jest na sali prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Wiec proszę o odpowiedź jak on widzi taką możliwość. Jaka jest jego ocena sytuacji.