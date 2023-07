Neogotycki kościół w Trzeszczanach zostanie odnowiony. Poważne remonty zabytków planowane są także w gminie Hrubieszów

Tak się jednak nie stało, gdyż Zamoyscy nadal mogli chować swoich zmarłych w zamojskiej kolegiacie; pozwoliły im na to carskie władze.

Neogotyckie świątynie powstawały na Zamojszczyźnie wcześniej niż w innych zakątkach kraju. Jednym z pierwszych, postawionych w tym stylu krajowych kościołów, była murowana świątynia w Wielączy. To budowla jednonawowa z dwoma zakrystiami przy prezbiterium. Jej budowę rozpoczęto w 1821 r. Pierwotnie przeznaczono ją nie tylko na cele sakralne. Miała także pełnić funkcję kolejnej nekropolii rodziny Zamoyskich.

Styl wiślano-bałtycki

Ta maniera jednak się podobała, dlatego neogotyk rozkwitał. Do świątyń wzniesionych w tym stylu zalicza się monumentalny kościół parafialny w Komarowie-Osadzie (z lat 1904–1911), w miejscowości Mokrelipie (powstał w latach 1907–1913) czy np. wielki, widoczny z daleka, strzelisty kościół w Łopienniku Górnym. Także w Zamościu możemy znaleźć budowlę postawioną w stylu neogotyckim. To kaplica na miejscowym cmentarzu parafialnym. Powstała ona w latach 1917–1918 z fundacji Józefa Czernickiego. To jednak jedyny przykład takiej architektury w renesansowym mieście.

Potężne, murowane świątynie nie zawsze podobały się historykom sztuki, ale zwykle robiły potężne wrażenie na wiernych i przybyszach. Niektórzy z naszych rodaków neogotyk — a właściwie jego odmianę, styl „wiślano-bałtycki” — zaczęli nawet uznawać za „wytwór” rodzimy, narodowy.