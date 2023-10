Dzieła kolorystów zobaczymy w Muzeum Zamojskim w Zamościu. To będzie interesująca wystawa Bogdan Nowak

Wikipedia

„Koloryści” – to tytuł wystawy, która w piątek (20 października) będzie otwarta w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Zostanie tam zaprezentowana kolekcja znajdująca się na co dzień w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. W jej skład wchodzi ponad 60 obrazów znakomitych, polskich artystów. To dzieła m.in. Jana Cybisa, Hanny Rudzkiej-Cybis, Czesława Rzeplińskiego, Artura Nachta-Samborskiego czy Piotra Potworowskiego.