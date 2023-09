Nawałnica ze wschodu. 84 rocznica sowieckiej agresji na Polskę. „Wszędzie pustka, ślady zniszczenia” Bogdan Nowak

20 września 1939 r. Spotkanie żołnierzy Armii Czerwonej i Wehrmachtu (w okolicy Brześcia) Wikipedia Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W budynku Szkoły Powszechnej w Grabowcu (przy ul. Koziej) działał w drugiej połowie września wojskowy Szpital Polowy nr 993. Było w nim ponad 30 rannych, polskich żołnierzy. Komendantem szpitala był kpt. dr med. Henryk Wiślicki. Rannymi opiekował się także kpt. lek. Henryk Wasilewski oraz ppor. Lek. Marian Fiuto. Gdy 25 września Sowieci dotarli do Grabowca, weszli także do tego szpitala. Jeden z czerwonych żołdaków od razu strzelił do kpt. Wiślickiego, który upadł w drzwiach. Potem ze szpitala wyprowadzono kpt. Wasilewskiego. Wtedy jeden z Rosjan pchnął go bagnetem w pierś. Natomiast ppor. Marian Fiuto został zastrzelony w szpitalnej sali.