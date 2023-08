Nasi się biją! Wspomnienie o Powstaniu Styczniowym na zamojskim Rynku Wodnym. Unikatowa ekspozycja Muzeum Historii Polski

„Przyjechali młodzi S. z sąsiedztwa, Kazio i Władzio. Ojczuś bardzo się przyjaźni z ich ojcem, a Kazia ogromnie lubi (…). Przy zamkniętych drzwiach rozmawiali. Przyłożyłam ucho do klamki i słyszałam jak ojczuś wołał, ale takim głosem jakby naprawdę płakał: Dzieci, na miłość Boską, co wy robicie, porywacie się z motyką na słońce” — czytamy pod datą 20 stycznia 1863 r. we wspomnieniach Pauliny ze Stamirowskich Konarzewskiej. „A Kazio S. mówił też jakimś dziwnym głosem: Panie kochany, my zwyciężymy”.

Iść w lasy i bić się za Ojczyznę!

Wybuch powstania styczniowego był jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Jak do niego doszło? W nocy z 14 na 15 stycznia 1863 r. Rosjanie przeprowadzili w Warszawie brankę, czyli pobór do wojska (a to była tylko jedna z represji zastosowanych wobec polskiego społeczeństwa).

„Jakie to śliczne słowo: powstanie — iść w lasy i bić się za Ojczyznę! Stefcia zaczęła klaskać w dłonie, skakać, cieszyć się, a pani Emilia powiedziała, że to jest sprawa bardzo poważna i zdaje mi się, że ta kochana, moja Emilia, miała łzy w oczach (…)” — czytamy we wspomnieniach 12-letniej Pauliny.

Planowali wcielić do armii aż 10 tys. rekrutów. Służba w carskim wojsku trwała 15 lat. Ponadto Polacy trafiali zwykle do oddziałów znajdujących się w odległych zakątkach rosyjskiego imperium. Byli też poddawani drakońskiej dyscyplinie. W ten sposób łamano ich charaktery oraz uczono lojalności. W Warszawie udało się podczas tej branki zaskoczyć ok. 1,6 tys. młodych mężczyzn. Wyrywano ich ze snu, wiązano i siłą odprowadzano do koszar. Większa część, wśród nich spiskowcy, zdołała jednak uciec do lasów.

My ani śpimy, ani jemy

W tej sytuacji Konspiracyjny Komitet Centralny Narodowy, który przyjął nazwę Rząd Narodowy, ogłosił „stan insurekcji”. Powstanie objęło całe Królestwo Polskie oraz Wołyń i część Litwy. Rosjanie byli skalą tych wydarzeń zaskoczeni. 5 lutego 1863 r. Paulina Konarzewska zanotowała: „Co za okropny popłoch między Moskalami! Co dzień objeszczyki (chodzi zapewne o rosyjską straż graniczną) uciekają całymi gromadami, konno, piechotą, na wozach, a wszyscy tacy zestrachani, tacy przerażeni! Boże! Boże! Żeby to już powstańcy przyszli, ale lepiej, że Moskale uciekną, bo by mogła być bitwa, a to by było okropne”.

Niechęć do Rosjan była powszechna. Nie zawsze im to jednak od razu dawano odczuć, także z powodu grzeczności. Oto jeden z rosyjskich oficerów wstąpił do dworu, gdzie mieszkała 12-letnia Paulina. Przyszedł się przed swoją ucieczką pożegnać. Wtedy doszło do przykrej dla nastolatki sytuacji. „Byliśmy w saloniku, gdy wszedł i po chwili zaczął się żegnać i proszę sobie wyobrazić, że naprzód mamę, potem p. Emilię, a potem mnie w rękę pocałował” — pisała dziewczynka. „Stefcia uciekła i ja byłabym uciekła, ale to przecież niegrzecznie, zresztą czy ja mogłam przypuścić, że on mnie w rękę pocałuje? Wybiegłam z pokoju i zaczęłam płakać i rękę wycierać”.

W następnych dniach w pobliskich lasach słychać było strzelaninę, a gdy się przyłożyło ucho do ziemi, także dudnienie armat. „Nic nie mogę pisać, bo się cała trzęsę, my ani śpimy, ani jemy — w ciągłej trwodze boimy się Moskali i służby, a najwięcej boimy się złych wieści o naszych powstańcach” — czytamy dalej, pod datą 10 lutego, w dzienniczku Pauliny Konarzewskiej. „Ale są i chwile wielkiej radości — słychać, że niedaleko nas zbiera się wielki obóz, że ten Kurowski (Apolinary Kurowski herbu Nałęcz) to wódz znakomity, ze wszystkich stron przybywają ochotnicy, nawet z Francji i Włoch i z Turcji”.