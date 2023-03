Inwestycja przy ulicy Dworcowej w Hrubieszowie. Pracę na pierwszym etapie znajdzie kilkadziesiąt osób Bogdan Nowak

Jedno ze spotkań Marty Majewskiej, burmistrz Hrubieszowa z przedstawicielami inwestora UM w Hrubieszowie

Spółka Komagra wchodzi do Hrubieszowa. To jeden z największych w kraju producentów oleju rzepakowego „na cele techniczne” (sprzedawany jest jako komponent do produkcji biopaliw). Nie tylko. Spółka produkuje także spożywczy olej rzepakowy. Plany są poważne. W mieście na początek powstaną duże silosy i suszarnia.