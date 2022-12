„Nawet najlichsza gałązka świerka posiada magiczną moc” Kolędowanie w cieniu dobrego drzewa

Emilia Kozłowska (urodziła się w 1927 r.) z domu Nowaczek opowiedziała nam kilka lat temu o zwyczajach wigilijnych w Suchowoli-Kolonii (gm. Adamów), swoim wojennym weselu, okupacyjnych losach mieszkańców rodzinnej miejscowości oraz sławnych butach suchowolakach. Rodzinny dom z jej wspomnień był miejscem niezwykłym. Zwłaszcza podczas świąt Bożego Narodzenia.

- Pamiętam to jak dziś. Przed Wigilią tatuś przynosił do domu snopek żyta, który nazywano królem. Wiązało się go w trzech miejscach. Tatuś stawiał tego króla w kącie pokoju, za łóżkiem. Przynosił także do domu choinkę, pod którą kładziono sianko — wspominała pani Emilia. — Na jej gałązkach wieszaliśmy jabłka, ciastka i łańcuszki wykonane ze skrawków kolorowego papieru.