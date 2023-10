Czy wał ziemny rozwiąże kłopoty mieszkańców zamojskiej Karolówki? Jest taka szansa

Hałasują i brudzą

Co zostanie wykonane? Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa w rozmowie z nami zapowiedział, iż w zamojskiej podstrefie rozbudowana będzie m.in. ulica Strefowa. Zwiększona będzie także jej „nośność” oraz powstanie odpowiednie odwodnienie. Nie tylko. W podstrefie zostanie także wybudowany wał ziemny, który ma chronić okolicznych mieszkańców przed hałasem. - Powstanie od strony osiedla Karolówka – zapowiedział prezydent Wnuk.

Dlaczego to ważne? Mieszkańcy osiedla Karolówka od dawna narzekają na uciążliwe sąsiedztwo miejscowej podstrefy ekonomicznej. Działające tam zakłady i firmy spędzają sen z powiek właścicielom okolicznych domów. Czasami dosłownie. Kłopotem jest nie tylko hałas, który wydobywa się z kilku zakładów i firm. Jak tłumaczą mieszkańcy, wytwarzają go różne, pracujące urządzenia, tiry „krążące” w podstrefie, chłodnie itd.

- Uciążliwości są duże i dotyczą bezpośrednio naszych domów. Wpływają na nasze zdrowie i życie – podkreśla jeden z nich.

W tej sprawie mieszkańcy Karolówki napisali w czerwcu 2022 roku pismo do zamojskiej Rady Miejskiej. Lista kłopotów jest długa. To – jak wyliczali także: chmury pyłu i plew, które wznoszą się z zakładu produkującego pellet. Wiatr roznosi je wówczas po całej okolicy. Zanieczyszczenia dostają się do domów, brudzą auta itd.