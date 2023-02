„Aktion Zamość (1942-1943)”. Ważna konferencja naukowa Akademii Zamojskiej Bogdan Nowak

1940 rok. Na zdjęciu widać żołnierza niemieckiego rabującego gęsi w jednej z miejscowości w okolice Krasnobrodu. Fotografię przekazała do APZ Ewa Zięba. ze zbiorów APZ

To wydarzenie przejdzie do historii Akademii Zamojskej. Uczelnia organizuje ważną, ogólnopolską konferencję naukową pod hasłem „Aktion Zamość (1942-1943)”. Odbędzie się ona we wtorek (28 lutego). Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski”.