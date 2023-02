„Nie chichocz, nie ćmij”. Grubiańscy ludzie byli plagą w teatrach, kinach i na zabawach tanecznych Bogdan Nowak

Dobre wychowywanie obowiązało w każdej sytuacji, także na weselach. Na zdjęcie wesele na Nowym Mieście w Zamościu. Odbyło się w latach 40. ubiegłego wieku ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zamościu

„Jak przygotowywać się na zabawę? Przede wszystkim trzeba się porządnie umyć, aby nie razić innych zapachem potu (...)” – czytamy w jednej z porad opublikowanych w 1956 r. „Na zabawę taneczną idziemy przede wszystkim po to, żeby tańczyć. Niewłaściwie więc postępują ci mężczyźni, którzy stłoczeni w jeden kąt ćmią papierosy i obserwują tańczące pary (...). Szczególnie jest to rażące, gdy kobiety tańczą ze sobą, bo nie mogą się doczekać aż mężczyźni zaproszą je do tańca”.