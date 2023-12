Inwestycja za ponad 15,5 mln zł. Nowiutka hala i wyeksponowane serce dzwonu

Arena sportowa i stała trybuna

To bardzo dobra wiadomość dla szkolnej społeczności. Otwarcie nowej hali sportowej ma m.in. – jak to określono - poprawić organizację zajęć z wychowania fizycznego.

Zabytkowe „serce dzwonu”

Nie tylko to jest ważne. Podczas prac remontowych doszło do bardzo ciekawego odkrycia. Odnaleziono wówczas zabytkowe „serce” dzwonu pochodzące z pobliskiego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak do tego doszło? We wrześniu 1939 roku kościół uległ zupełnemu zniszczeniu podczas pożaru. Ogień strawił m.in. wyposażenie wnętrza świątyni, runął jej dach oraz hełmy na wieżach kościoła.