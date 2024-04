Nad Rynkiem Wielkim w Zamościu modelarze wypuścili balony. Zobacz galerię

Modele balonów wykonane z cienkiej bibuły napełniane były gorącym powietrzem, a następnie puszczane do swobodnego lotu. Rywalizacja polegała na jak najdłuższym locie balonu. Ale już same przygotowania – skonstruowanie balonu, a następnie przygotowanie go do lotu, stanowiły wyzwanie dla młodych modelarzy i ich instruktorów.

- Takie zawody są często wstępem do modelarstwa dla dzieciaków – mówił Roman Bikowski, prowadzący modelarnię przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. To właśnie podopieczni Romana Bikowskiego i trenera Stanisława Masóra stanowili najliczniejszą reprezentacją na zawodach. We wszystkich kategoriach rywalizowało w sumie 20 zawodników Modelarni SM Zamoyskiego /Aeroklubu Ziemi Zamojskiej.

W zawodach, których celem było popularyzowanie modelarstwa wśród mieszkańców Zamościa, a także wymiana doświadczeń i zabawa połączona z elementami sportowej rywalizacji, wystartowali również modelarze z Młodzieżowego Domu Kultury, Klubu Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego oraz z klubu modelarskiego Wysokie Loty z Wysokiego.