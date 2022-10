Zamość. „Czas na relaks” połączy trzy pokolenia. W planach także 16 osiedlowych inwestycji

Skąd pomysł na inwestycję nad zalewem? - Mieszkańcy naszego miasta co jakiś czas zgłaszają do nas kolejne inicjatywy, dzięki którym zalew mógłby stać się bardziej atrakcyjny – opowiadał nam jakiś czas temu Mateusz Ferens, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu (to zarządca zamojskiego zalewu i okolic). - Rozmawialiśmy na ten temat np. z panią Iwoną, która niedawno wróciła z Kanady do Zamościa. To ona wyszła z projektem utworzenia nowej strefy zabawy nad zalewem.

Po konsultacjach z zamojskim OSiR projekt został przez nią zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Zamościa. Spodobał się mieszkańcom. Co zostanie wykonane? W planach jest m.in. plac zabaw dla najmłodszych nad zalewem, sensoryczne zjeżdżalnie, ale także nowe, przyjazne miejsca wypoczynku dla seniorów i matek z dziećmi. Powstaną także m.in. boiska do plażowej siatkówki i piłki ręcznej oraz tężnia.