Zamość. Cyberbezpieczeństwo w magistracie znacznie się poprawi

Dane przetwarzane przez zamojski magistrat są często wrażliwe (to oznacza, że dotyczą np. sfery prywatnej obywateli). Niektóre z nich urzędnicy przesyłają za pomocą Internetu. Ponadto, podczas pandemii koronawirusa, część pracowników magistratu musiało pracować zdalnie, w swoich domach – także za pośrednictwem sieci. Jak czytamy w komunikacie UM wówczas „natrafiono na szereg problemów zarówno sprzętowych, programowych jak i kompetencyjnych, w tym bezpieczeństwa i odpowiedniego szyfrowania połączeń”.

One były na bieżąco usuwane. Jednak konieczne są nowe rozwiązania w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa w zamojskim samorządzie. Dlatego złożono wniosek o wsparcie takich działań w ramach projektu „Cyfrowa gmina”. Starania się powiodły. Za dofinansowanie w wysokości 1.8 mln zł zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, nowe oprogramowanie oraz m.in. będą pozyskane licencje konieczne do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy w sieci. Ponadto przeprowadzona będzie diagnoza nt. cyberbezpieczeństwa systemów już funkcjonujących w zamojskim UM. Kiedy to wszystko się stanie?