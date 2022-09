Zamość. Centrum Zdrowia Psychicznego ma nową siedzibę

Jak czytamy w komunikacie przysłanym do naszej redakcji, wjazd do nowej siedziby jest możliwy od strony sklepu z artykułami dla dzieci „Mar-Jo”. Przychodnia czynna jest tak jak wcześniej: od od poniedziałku do piątku: w godz.: 8 – 20. Także numery telefonów nie zostały zmienione. To (84) 627 11 15 oraz (84) 627 16 16.