Zamki nad Loarą teraz bliżej Zamościa. Miasto podejmie współpracę z Bloir

Blois to miasto położone w dolinie rzeki Loary. Jego początki sięgają III wieku, jednak pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 584 r. Chyba najważniejszym zabytkiem tego miasta jest zamek, uznawany za jeden z największych i najważniejszych w dolinie Loary. Był on siedzibą wielu królów Francji. Jego poszczególne części powstawały od XIII do XVIII wieku. To właśnie stąd w 1429 Joanna d’Arc udała się do Reims, aby uzyskać błogosławieństwo arcybiskupa przed wyprawą mającą na celu oswobodzenie Orleanu obleganego przez Anglików.

Słynny jest także m.in. miejscowy, zabytkowy pałac biskupi oraz katedra św. Ludwika. „Obecnie Blois stanowi główny ośrodek miejski departamentu Loir-et-Cher, który zamieszkiwany jest przez blisko 46 tysięcy mieszkańców” – czytamy w uchwale przegłosowanej przez radnych.

Jak napisano w projekcie uchwały, współpraca będzie obejmowała w szczególności kilka dziedzin. To wzajemna promocja miast, ale także m.in. edukacja młodzieży oraz wymiana doświadczeń w zakresie kultury, sportu, gospodarki, a nawet spraw społecznych. Oczekiwania są zatem duże.