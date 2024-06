Wiosenne narodziny w zamojski zoo. „Gazela mhor to szczególny powód do radości"

„Z zoo w Ostrawie przyjechała ara zielonoskrzydła – samica (dołączyła do naszego samca), drzewice białolice (5 osobników), gatunek tropikalnych kaczek, które dołączyły do utrzymywanego u nas stada oraz parę góralków drzewnych” – czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji z zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. „Góralek drzewny to kolejny, po góralku przylądkowym, przedstawiciel rodziny góralkowatych w zamojskim zoo. W odróżnienie od góralka przylądkowego jest to gatunek nadrzewny charakteryzujący się dodatkowo aktywnością nocną”.