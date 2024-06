„Apelujemy o poszanowanie wody”. Pracownicy RPN przypominają o coraz bardziej widocznych anomaliach pogodowych

„Znacznie gorzej wygląda sytuacja w ekosystemach zależnych od wody opadowej” – czytamy dalej w raporcie. „Na torfowisku „Międzyrzeki”, w zlewni „Szumu”, poziom wód gruntowych obniżył się do stanów nie notowanych dla miesiąca maja od 2012 roku. Pomiary meteorologiczne i hydrologiczne, które realizujemy w zlewni strumienia Świerszcz (...), mimo, iż reprezentują one niewielki skrawek Roztocza, dobrze korespondują w aspekcie wynikowym z danymi gromadzonymi przez państwowe instytucje naukowe (głównie IMGW). I tak jak one z poziomu krajowego apelują, tak i my – z poziomu parku narodowego na Roztoczu także – o zrozumienie i przyjęcie do wiadomości zachodzących zmian klimatycznych, które dzieją się na naszych oczach”.